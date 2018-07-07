США поставили Украине неисправные ракетные комплексы Javelin

У поставленных на Украину американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin истек срок эксплуатации, и они несут угрозу для жизни украинских военных. Такое заключение сделал глава украинского оборонного конструкторского бюро "Луч" Олег Коростелев после отказа работы нескольких ПТРК на показательных стрельбах, сообщает LIFE.

Соответствующее письмо на имя главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова опубликовали украинские СМИ.

"Причиной сбоя в работе Javelin стали проблемы с маршевыми двигателями отдельных комплексов. Выявлено, что заводской срок эксплуатации двигателей закончился, однако был продлён специальным решением перед отправкой на Украину", — говорится в копии документа.

В итоге Коростелев не рекомендовал принимать на вооружение ВСУ комплексы Javelin до полной проверки двигателей ПТРК, чтобы избежать жертв среди военных.

Позднее в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что данная публикация является подделкой, которую якобы распространяют российские спецслужбы.

Как сообщалось, в конце апреля на Украину доставили американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Украинский президент Петр Порошенко похвастался первыми испытаниями американских ПТРК и не исключил возможность их применения в Донбассе.