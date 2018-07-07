Футболисты сборной России в смайликах рассказали, как они проведут день перед матчем с Хорватией за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу. Сообщение в своем Twitter опубликовала национальная команда.
День матча #RUSCRO 🇷🇺🇭🇷— Сборная России (@TeamRussia) 7 июля 2018 г.
09:00 🍞🥛🍳
12:00 🏃
13:30 🍽
18:00 ☕
18:45 🗣
19:15 🚌
21:00 ⚽#вместемыкоманда#worldCup
🔜 #RUS #CRO
В 9:00 у спортсменов был запланирован завтрак из хлеба, молока и яичницы. В 12:00 игроки должны отправиться на тренировку. На 13:30 запланирован обед. После свободное время. В 18:00 — перерыв на кофе. В 18:45 главный тренер Станислав Черчесов будет раздавать игрокам наставления. В 19:15 сборная отправится на олимпийский стадион "Фишт" в Сочи. В 21:00 начнется матч с Хорватией.
Ранее сборная России по футболу обратилась к своим болельщикам. Команда пообещала выложиться полностью и отдать "ради победы все и даже больше".
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