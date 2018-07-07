Футболисты сборной России в смайликах рассказали, как они проведут день перед матчем с Хорватией за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу. Сообщение в своем Twitter опубликовала национальная команда.

В 9:00 у спортсменов был запланирован завтрак из хлеба, молока и яичницы. В 12:00 игроки должны отправиться на тренировку. На 13:30 запланирован обед. После свободное время. В 18:00 — перерыв на кофе. В 18:45 главный тренер Станислав Черчесов будет раздавать игрокам наставления. В 19:15 сборная отправится на олимпийский стадион "Фишт" в Сочи. В 21:00 начнется матч с Хорватией.

Ранее сборная России по футболу обратилась к своим болельщикам. Команда пообещала выложиться полностью и отдать "ради победы все и даже больше".