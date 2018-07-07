Президент России Владимир Путин поздравил жителей Новокузнецка с 400-летием города. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Вы по праву можете гордиться многими поколениями земляков, которые развивали Кузбасс, строили предприятия, жилые дома, школы, объекты транспортной, энергетической инфраструктуры. Своим самоотверженным трудом укрепляли экономику страны", — говорится в поздравлении.

"Основанный в далеком 1618 году на берегу реки Томи, долгое время он обеспечивал надежную защиту рубежей страны, а в дальнейшем играл важную роль в освоении Сибири. Сегодня Новокузнецк — большой, современный город, крупный центр металлургической, угледобывающей промышленности. Отрадно, что вы с уважением относитесь к славной истории родного края, реальными делами и начинаниями содействуете его благополучию", — добавил президент.

Глава государства также пожелал жителям успехов и всего наилучшего.

В конце июня чиновники Новокузнецка сняли ко Дню города странный клип, в котором они вместе с героями фильма "Звездные войны" готовятся встречать 400-летие города.