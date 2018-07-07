Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Анастасия Тарасюк была найдена мертвой около дома, где она снимала квартиру, в конце июня.

Как выяснилось, Тарасюк снимала квартиру в этом же доме, на третьем этаже. Погибла же она после падения с 19-го этажа.

Сообщалось, что Анастасия злоупотребляла алкоголем и недавно рассталась с женатым возлюбленным, который и арендовал ей квартиру.

Как пишет "Стархит", погибшая находилась на втором месяце беременности. Близкие уверены, что ее мог подтолкнуть к смертельному шагу женатый сотрудник правоохранительных органов, который настаивал, чтобы она прервала беременность.

Отмечается, что с погибшей мужчина познакомился в одном из столичных ресторанов. Но, несмотря на бурный роман, не спешил уходить из семьи. Недавно его арестовали за взятку.

"Да, она была беременна. Это произошло случайно, по залету. Содержал ее бывший полицейский, которого сейчас судят за взятки и превышение должностных полномочий. У него нашли килограммы денег. Он Анастасию всячески поддерживал и спонсировал. Они познакомились в каком-то крутом ресторане, где Настя тусила. У него двое или трое детей", — рассказал изданию бывший молодой человек погибшей Альберт Резин.