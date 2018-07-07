Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью в регионе преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер северо-восточный, 3-8 м/с с усилением до 13 м/с.

Температура ночью +10...+15, днем поднимется +23...+28, в западных и южных районах до +33. Днем в южных районах местами небольшие дожди, грозы, утром местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с местами порывы 11-16 м/с.

В Барнауле ночью обещают +10...+12, днем до +27. Ночью преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Днем в краевой столице также преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с.