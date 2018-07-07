Сбежавшая от эстонца черепаха вернулась через три года

Жителю города Вильянди на юге Эстонии вернули черепаху, которая три года назад сбежала от него, сообщает "Лента.Ру" со ссылкой на местное издание Sakala.

Реймо Ряэтс 3 июля 2015 года взял свою желтоухую черепаху по имени Фернандо на озеро. На прогулке Фернандо испачкался в песке. Реймо решил ополоснуть его, но, оказавшись в воде, рептилия вырвалась из рук и уплыла.

"Черепаха сделала несколько быстрых взмахов и скрылась. Как пилот Формулы-1 Фернандо Алонсо", — пишет эстонское издание.

Мужчина искал питомца три года. "Весной я приходил на озеро искать его, потому что в теплую и солнечную погоду черепаха должна была выбираться на поверхность, чтобы погреться", — рассказал Ряэтс.

28 июня 2018 года на берегу озера в 300 метрах от места исчезновения Фернандо черепаху обнаружил местный рыбак. Через интернет он нашел хозяина и вернул ему питомца.

Ряэтс отметил, что чаще всего его спрашивают, как он опознал в найденной черепахе Фернандо. По его словам, на животе у питомца есть особый узор. Кроме того, он узнал его по спокойному поведению.