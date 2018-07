Знаменитые футболисты Златан Ибрагимович и Дэвид Бэкхем заключили пари на исход матча их национальных сборных в 1/4 финала чемпионата мира. Условия спора Ибрагимович опубликовал в своем Instagram.

Ибрагимович предложил, что если Швеция обыграет Англию, то Бекхэм оплатит ему покупки в магазине IKEA, которые он пожелает, а если Англия обыграет Швецию, то он оплатит Бэкхему ужин в любой точке мира.

Бэкхем согласился, но подкорректировал условия. В итоге, если Швеция выиграет, то он лично отведет Ибрагимовича в магазин IKEA и оплатит тому покупки для нового дома в Лос-Анджелесе. А если выиграет Англия, то Ибрагимович после придет на матч англичан на "Уэмбли" в форме команды и будет есть жареную рыбу с чипсами.

Швеция и Англия встретятся в субботу, 7 июля. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. Победитель выйдет в полуфинал, где встретится с победителем матча Россия — Хорватия. Во втором полуфинале сыграют Франция и Бельгия.

"Yo @davidbeckhamif @england wins I buy you dinner where ever you want in the world, but if @swemnt wins you buy me what ever I want from @ikeasverige ok?", — написал Ибрагимович.