Уличные художники в Казани приступили к работе над портретом капитана сборной Хорватии Луки Модрича, который появится у отеля "Рамада", рядом с изображением аргентинца Лионеля Месси, сообщают "Вести".

Ранее в Казани художники рисовали портреты Криштиану Роналду (сборная Португалии вылетела в 1/8 финала), Лионеля Месси (аргентинцы также покинули турнир на стадии 1/8 финала) и Неймара (команда Бразилии отправилась домой после четвертьфинала).

"Не повезло сборной Португалии с Роналду, не повезло Месси и сборной Аргентины, не повезло сборной Бразилии с Неймаром. Поэтому сегодня, желая победы сборной России по футболу, мы начинаем рисовать капитана сборной Хорватии Модрича", — сказал мэр Казани Ильсур Метшин, которого цитирует издание "БИЗНЕС Online".

"Надеемся, эта традиция продолжится и наша сборная обязательно победит", — добавил Метшин.

Планируется закончить портрет к началу встречи Россия — Хорватия.

Победителя этой встречи в полуфинале уже ждет сборная Англии, которая обыграла Швецию со счетом 0:2.

В другом полуфинале встретятся сборные Франции и Бельгии.