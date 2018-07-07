Англия обыграла Швецию и прошла в полуфинал ЧМ-2018

Сборная Англии обыграла Швецию со счетом 0:2 в четвертьфинале чемпионата мира по футболу, и вышла в полуфинал.

В составе сборной Англии отличились Гарри Магуайр (30-я минута) и Деле Алли (59-я).

Стоит отметить, что Англия впервые с 1990-го года вышла в полуфинал мирового первенства.

Соперником англичан в полуфинале станет победитель матча Россия — Хорватия, который пройдет 7 июля в Сочи.

В полуфинал также вышли сборные Франции и Бельгии, обыгравшие в своих четвертьфиналах Уругвай и Бразилию.

Ранее знаменитые футболисты Златан Ибрагимович и Дэвид Бэкхем заключили пари на исход матча их национальных сборных в 1/4 финала чемпионата мира. Исходя из условий спора, теперь Ибрагимовичу придется идти на матч англичан на "Уэмбли" в форме команды и есть жареную рыбу с чипсами.