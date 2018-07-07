Женщина родила ребенка на борту самолета "Уральских авиалиний", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

"На борту самолета "Уральских авиалиний" сегодня родился мальчик. Полюбуйтесь на команду наших бортпроводников, которые приняли роды прямо во время полета", — говорится в сообщении.

Самолет летел из Оша в Екатеринбург. После взлета одна из пассажирок пожаловалась на боли в спине и животе. Старший бортпроводник-инструктор выяснила, что у нее начались схватки и уже отошли воды, так что бортпроводницам пришлось принимать роды.

Экипаж самолета решил вернуться в аэропорт вылета. Командир воздушного судна предупредил диспетчеров аэропорта, что понадобится медицинская помощь. В аэропорту Оша маму и малыша передали врачам.