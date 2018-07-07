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Задержан руководящий тушением пожара в "Зимней вишне"

, ИА "Амител"
В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении его под стражу

Фото: youtube.com

Начальник службы пожаротушения в Кузбассе Андрей Бурсин задержан по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня", сообщает СК России.

"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника службы пожаротушения ФГКУ "1 отряд ФПС по Кемеровской области" Андрея Бурсина", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Бурсина подозревают по факту совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьи 293 Уголовного кодекса России ("Халатность").

По версии следователей, Бурсин нарушил Федеральный закон "О пожарной безопасности". Сообщается, что он действовал вопреки устава подразделений пожарной охраны, который определяет порядок организации тушения возгораний. В СК также уверены, что он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона 25 марта 2018 года на месте происшествия.

В данный момент Бурсин находится под стражей. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении его под стражу.

Ранее сообщалось, что суд оставил под арестом экс-главу МЧС Кемеровской области Александра Мамонтова, который также проходит по делу о пожаре в "Зимней вишне".

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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