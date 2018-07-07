Двух детей разыскивают в Барнауле за кражу пяти машинок

В Барнауле в пятницу, 6 июля, в 12:00 по адресу проспект Космонавтов 36а из магазина неизвестные похитили пять машинок, длинной около 10 см, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

Отмечается, что в указанном деянии подозревают двух мальчиков. Приметы первого: на вид 10 лет, худощавого телосложения, волосы темные, кожа смуглая, был одет в темную ветровку из кожзаменителя, черные штаны, на голове красная кепка. Приметы второго: на вид 5 лет, рост 100 см, худощавого телосложения, русые волосы, был одет в водолазку в черно-белую полоску и темные шорты.