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Жаркую погоду и грозы прогнозируют синоптики в Алтайском крае в воскресенье, 8 июля.

"В южных районах местами небольшие дожди, грозы, утром местами туман", — информирует региональный Гидрометцентр.

Дневные температуры в крае составят +23...+28 градусов, в западных и южных районах до +33 градусов.

Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду, местами порывы 11-16 метров.

В Барнауле преимущественно без осадков. Днем в краевой столице будет +25...+27 градусов. Ветер юго-восточный, 5-10 метров в секунду.