Фото: avito.ru

Коттедж площадью 160 квадратных метров на участке 10 соток продают в Барнауле за 25 миллионов рублей, сообщается на сайте avito.ru.

В доме — два этажа и подвал. Имеется двухэтажная баня, гараж на два автомобиля. Над гаражом обустроен гостевой домик с двумя спальнями, гостиной, кухней, туалетом и душем.

"Есть большая беседка с мангалом и печью для пиццы. На территории сделано искусственное озеро с водопадом — отличное место для отдыха, не выезжая из дома. В доме, в бане, в гараже, в гостевом домике сделаны теплые полы", — добавляет автор объявления.