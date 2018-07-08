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Размер средней заработной платы в Алтайском крае продолжает оставаться самым низким в Сибири, следует из данных, опубликованных Новосибирскстатом за период январь – апрель текущего года.

Так, в нашем регионе данный показатель составил 23 559 рублей. Лидерами по размеру средних зарплат остаются:

Красноярский край – 42 701 рубль;

Иркутская область – 39 718 рублей;

Томская область – 39 549 рублей;

Забайкальский край – 36 681 рубль;

Республика Хакасия – 35 514 рублей.

"Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – апреле 2018 года составила 35 414 рублей. Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента", — отмечают в статистическом ведомстве.

Напомним также, что временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко уже неоднократно высказывался о проблеме низких зарплат в регионе.

В частности, врио главы края подчеркивал: "Главные сложности существуют в социально-экономической сфере, и в первую очередь это низкие зарплаты. За прошлый год средняя заработная плата в крае составила 22,7 тысячи рублей — это самая маленькая оплата труда в Сибирском федеральном округе. Причем отрыв от других регионов огромный".

Далее приводится размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников предприятий и организаций СФО по различным отраслям (для увеличения нажмите на таблицу):