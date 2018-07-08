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Размер средней заработной платы в Алтайском крае продолжает оставаться самым низким в Сибири, следует из данных, опубликованных Новосибирскстатом за период январь – апрель текущего года.
Так, в нашем регионе данный показатель составил 23 559 рублей. Лидерами по размеру средних зарплат остаются:
- Красноярский край – 42 701 рубль;
- Иркутская область – 39 718 рублей;
- Томская область – 39 549 рублей;
- Забайкальский край – 36 681 рубль;
- Республика Хакасия – 35 514 рублей.
"Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в январе – апреле 2018 года составила 35 414 рублей. Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Республике Хакасия, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента", — отмечают в статистическом ведомстве.
Напомним также, что временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко уже неоднократно высказывался о проблеме низких зарплат в регионе.
В частности, врио главы края подчеркивал: "Главные сложности существуют в социально-экономической сфере, и в первую очередь это низкие зарплаты. За прошлый год средняя заработная плата в крае составила 22,7 тысячи рублей — это самая маленькая оплата труда в Сибирском федеральном округе. Причем отрыв от других регионов огромный".
Далее приводится размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников предприятий и организаций СФО по различным отраслям (для увеличения нажмите на таблицу):
Комментарии
Ну вот хоть ясно наконец сказали, что в статистике начисленная зарплата это вместе с налогами. А то у людей недоумение между цифрами статистики и реально полученных денег!
А пока еще ничего и не изменилось. Пока только разговоры и намерения. Никаких действий пока еще нет. Может, и не будет....
Ну так и говорите, что из 23,5 тысяч на руки вы получаете 8, остальное ворует государство