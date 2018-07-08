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Сборная России проиграла в четвертьфинальном матче Чемпионата Мира по футболу команде Хорватии в серии послематчевых пенальти.

Игра началась на весьма больших скоростях. Хорваты имели существенное преимущество во владении мяча. Российские футболисты ответили на это активным прессингом, добивались успеха в отборе и активно действовали, как в позиционных атаках, так и на контратаках.

В таком темпе прошли первые 30 минут игры.

Счет был открыт на 31-й минуте, когда потрясающе красивый гол ударом с из-за штрафной площади сборной Хорватии Денис Черышев отправил мяч в девятку.

Впрочем, ответ хорватов не заставил себя долго ждать. После передачи от Марио Манджукича мяч в наши ворота отправил Андрей Крамарич, сумевший избавиться от опеки защитников сборной России.

Второй тайм начался в более размеренном темпе, но с первых минут соперники пытались обострять игру. Хорваты стали активнее задействовать в атаках крайних защитников, что заставило нервничать наших игроков.

На 54-ой минуте матча на поле вышел уроженец Барнаула Александр Ерохин, который заменил Александра Самедова.

Тревожный звоночек раздался для нашей минуте на 60-ой минуте, когда Иван Перишич с очень близкого расстояния ударил по воротам сборной России и попал в штангу.

Хорваты продолжили активные атакующие действия, отдавая острые передачи с флангов в центр нашей штрафной.

На 72-ой минуте возможность вывести сборную Россию вперед имел Александр Ерохин, который нанес удар головой, но отправил мяч выше ворот соперника.

Под занавес основного времени хорваты провели несколько опасных атак, но забить не сумели.

В дополнительное время, на 101-й минуте, защитник сборной Хорватии Домагой Вида после подачи углового Лукой Модричем оказался один на один с воротами и уверенно забил гол. 2:1 — хорваты ведут.

Россияне ответили фантастическим голом на 115-ой минуте. После подачи со штрафного от Алана Дзагоева Марио Фернандес ударом головой отправил мяч в ворота соперника без единого шанса для вратаря - 2:2.

В итоге игра перешла в стадию послематчевых пенальти.

Драматичная серия 11-метровых ударов, в которой Игорь Акинфеев сумел отразить один мяч, все же завершилась в пользу сборной Хорватии. Эта команда выходит в полуфинал и встретится со сборной Англии.