Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что для Владимира Путина российские футболисты все равно остаются героями, несмотря на поражение от хорватской сборной, сообщает "Интерфакс".
"[Путин] смотрел. Болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими!", — рассказал Песков.
Песков добавил, что Путин желает успехов всем сборным, которые продолжили участие в чемпионате.
Комментарии
Когда увидим реакцию Путина на пенсионную реформу , а то за футболом он следит, а за такими мелочными проблемами как повышение пенсионного возраста у него и времени не остается.
Ну хоть але,але,але, алёв этих придурошных с противными голосами сегодня не слушал!