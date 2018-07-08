Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что для Владимира Путина российские футболисты все равно остаются героями, несмотря на поражение от хорватской сборной, сообщает "Интерфакс".



"[Путин] смотрел. Болел. Наши проиграли в честной красивейшей игре. Но для нас они молодцы. Герои. Они умирали на поле. Мы гордимся ими!", — рассказал Песков.

Песков добавил, что Путин желает успехов всем сборным, которые продолжили участие в чемпионате.