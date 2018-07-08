Защитник сборной России и футбольного клуба ЦСКА Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры после игры с Хорватией, в результате которой Россия выбыла из чемпионата мира по футболу. Об этом он написал на своей странице в своем Instagram.

"Я даже представить себе не мог, что закончу свою футбольную карьеру на такой высокой ноте! Я счастлив, что был частью этой команды, этого тренера, и нашей с вами футбольной страны на протяжении почти 20 лет! Отдельной строкой говорю спасибо за любовь всем болельщикам ЦСКА! Это была славная охота", — написал футболист.

Он также рассказал о своем желании стать тренером. В декабре он получит тренерскую лицензию, отметил сам футболист.

Накануне российская сборная проиграла хорватам по серии пенальти, которая завершилась со счетом 4:3.