Депутат Госдумы предупредил Киев о последствиях попытки захватить Крым

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT заявил, что попытка Киева вернуть Крым под свой контроль обернется для Украины крахом, а также людскими и экономическими потерями.

Бальбек также объяснил, почему ранее о таких же последствиях Киев предупредил экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко. Он считает, что это свидетельствует о том, что тот "с нетерпением ждет ухода режима Порошенко и снова метит на пост министра обороны".

"Гриценко на посту министра обороны прославился как главный НАТО-интегратор. Видимо, о том, как поступит Запад, если Украина пойдёт на Крым, он знает лучше других", — сказал депутат.

По мнению бывшего министра, если украинские власти решатся на силовую операцию в Крыму и на Донбассе, то страны Запада снимут с России санкции и введут их против Киева, и на этом "Украина закончится".