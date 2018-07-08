Президент России Владимир Путин не посещает матчи сборной России из-за любви к хоккею, пишет The Bell со ссылкой на источники в окружении главы государства.

По словам собеседников издания, футбол оставляет Путина равнодушным. Единственной игрой чемпионата, на которой присутствовал президент, стала встреча сборной России с командой из Саудовской Аравии. Встреча состоялась сразу после открытия чемпионата, 14 июня, на котором Путин выступил с приветственным словом.

Решающий матч сборной России с Хорватией глава государства также проигнорировал. Игру посетил премьер Дмитрий Медведев, который, впрочем, и планировал посетить этот матч, а вместе политики появляются на публичных мероприятиях только в исключительных случаях.

Однако, как отмечается, на полуфинальной игре Франция — Бельгия российский президент, видимо, появится. Президент Франции Эммануэль Макрон уже сообщил, что приедет на матч. Команды встретятся в Санкт-Петербурге 10 июля.