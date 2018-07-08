Американский сенатор Рон Джонсон, посетивший ранее с визитом Россию, заявил, что санкции Вашингтона против Москвы не работают, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Examiner.

Группа американских конгрессменов и сенаторов прибыла в Россию 30 июня. Во вторник делегацию принял министр иностранных дел России Сергей Лавров, а также состоялась встреча с российскими парламентариями.

"Вы делаете что-то и никто никогда не садится и не задумывается: "Ну, что ж, это работает?", — приводит издание слова сенатора.

Джонсон отметил, что санкции не имеют действительно ужасного экономического эффекта, по крайней мере, в Москве. "И я думаю, что только под давлением вы скажете, что санкции против России действительно хорошо работают", — заявил сенатор.

При этом он считает, что Россия хочет восстановить сферы своего влияния со времен СССР, и если кто-то не хочет этого допустить, то необходимо дать сильный отпор, "но это не означает, что мы должны стать врагами".