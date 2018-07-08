Путин пригласил сборную России на обсуждение итогов ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин пригласил футболистов и тренера сборной России обсудить итоги чемпионата мира, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент пригласил главного тренера и футболистов сборной на мероприятие, посвященное подведению итогов чемпионата и вопросам определения наследия ЧМ в России", — заявил Песков.

Он также сообщил, что Путин высоко оценил игру футболистов, несмотря на проигрыш в четвертьфинале турнира.

Ранее сообщалось, что Путин позвонил Черчесову после матча.В разговоре с наставником команды он отметил "красивую, волевую игру в историческом матче со сборной Хорватии".

В субботу, 7 июля, россияне по пенальти уступили сборной Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018.