Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку на ЧМ

Сборная России по футболу обратилась к болельщикам после матча четвертьфинала чемпионата мира, поблагодарив всех за веру в команду и поддержку на протяжении всего турнира.

"Мы покидаем турнир со слезами на глазах, но с высоко поднятой головой", — говорится в Twitter национальной сборной. Футболисты поблагодарили зрителей за "искренние, неподдельные эмоции" на каждом матче с участием сборной России.

"Мы хотели доказать всей стране, что наш футбол жив, чтобы нами гордились. Наши сердца разбиты. Мы бились как львы, спасибо вам за эмоции и поддержку", — цитирует Instagram сборной России слова Артема Дзюбы.

Также сообщается, что сборная России желает "поблагодарить своих болельщиков за поддержку", поскольку "без нее достигнуть таких результатов было бы невозможно". "Встретимся уже сегодня в Москве в Фан-зоне на Воробьевых Горах!" — говорится в сообщении.