Операция по спасению школьников из пещеры началась в Таиланде

Губернатор провинции Чианграй Наронгсак Оссатанакорн объявил о начале операции по спасению 12 юных футболистов и их тренера из подземной пещеры, где они находятся уже две недели, сообщает "Интерфакс".

В спасении принимают участие 13 иностранных и пять тайских ныряльщиков. Они начали погружение в 10:00 субботы (6:00 субботы по московскому времени). Каждого мальчика будут вызволять по два ныряльщика.

Единственный способ выбраться наружу — пройти по темным извилистым проходам, частично заполненным грязной водой. Воздух в этих проходах небогат кислородом, поэтому школьникам пришлось передать комплекты для подводного плавания.

Губернатор взял операцию под личный контроль. Она осложнилась из-за сильного дождя, который мешает добраться до нужной пещеры.

Мальчики в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер гуляли по пещерам после одной из тренировок. Их отрезал от поверхности внезапный муссонный ливень. Спасатели не могли найти детей 10 дней.