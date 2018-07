Принадлежность к НАТО всех полуфиналистов ЧМ-2018 отметили в альянсе

Все страны, вышедшие в полуфинал чемпионата мира по футболу, являются членами НАТО, пишет РБК со ссылкой на Twitter НАТО.

В альянсе пожелали командам удачи на предстоящих соревнованиях, подчеркнув, что в этом году в мундиале участвуют 10 стран-членов НАТО.

В полуфинал мундиаля вышли Франция, Бельгия, Англия и Хорватия. Французы и бельгийцы сыграют за выход в финал чемпионата во вторник, 10 июля, а англичане проведут матч с хорватами в среду, 11 июля.

The remaining 4 @FifaWorldCup squads are from #NATO countries. Good luck to all the teams! ⚽️ #WorldCup pic.twitter.com/1vK1GrlaRM pic.twitter.com/8pL3YwngUI