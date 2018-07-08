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В Барнауле в субботу, 7 июля, открылся официальный городской пляж по адресу Правобережный тракт, 4. Пляж будет работать до 31 августа, сообщается на официальном сайте города.

"Условия отдыха на пляже соответствуют всем санитарным нормам. Территория оборудована кабинками для переодевания, биотуалетами, контейнерами для мусора. С 9 до 22 часов здесь дежурят медики, спасатели, сотрудники полиции. Открыта детская зона отдыха, есть батут. Организованы торговля продуктами и напитками, прокат водных мотоциклов. На пляже планируют проводить праздники", — говорится в сообщении администрации Барнаула.

Напомним, в начале июня сообщалось, что открытие городского пляжа на острове Помазкин, запланированное на 10 июня, переносится. Причиной тому стали высокий уровень воды в реке Обь и затопление территории пляжа. Дату открытия тогда не уточнили, но подчеркнули, что невозможно было провести обследование речного дна.

Как сообщают в ГУ МЧС по Алтайскому краю, одним из обязательных условий открытия места массового отдыха людей у воды и пляжей является проверка и чистка дна водоемов. Эту важную работу проводят согласно поданным заявкам водолазы-спасатели, перед которыми стоит задача найти все опасные предметы, которые могут причинить вред отдыхающим.

По данным на 6 июля, в регионе 47 официально принятых пляжей из 59 запланированных к открытию.