Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем канале прокомментировал результат матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии.

"Сегодня повезло Хорватии... Но мы гордимся сборной России! Ребята доказали, что умеют играть! Устроили миллионам болельщиков настоящий праздник, дошли до четвертьфинала! Впереди будут новые матчи, новые чемпионаты! Футбольный мир жив и будет жить! Спасибо, ребята, спасибо, Станислав Саламович! Не отчаивайтесь!!! Мы с вами, с вами вся Россия", — написал Кадыров.

Сборная России в четвертьфинале уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.