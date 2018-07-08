Более 18 тысяч чиновников уволены в Турции из-за попытки переворота

Власти Турции согласно новому постановлению в рамках действия режима ЧП после попытки госпереворота в 2016 году уволили с государственной службы 18 632 сотрудника различных министерств и ведомств, сообщает RT со ссылкой на Anadolu.

Отмечается, что из рядов сухопутных сил Вооруженных сил Турции уволено 3077 человек, из ВМС — 1126, из ВВС — 1949 офицеров и военнослужащих младшего командного состава.

Из рядов жандармерии уволено 649 офицеров и военнослужащих младшего командного состава. Из структур МВД — 8998 сотрудников.

Также прекращены полномочия четырех заместителей губернаторов и четырех глав исполнительной власти.

В Министерстве юстиции лишились работы 1052 сотрудника.

Также прекращена деятельность 12 неправительственных организаций, трех газет и одного телеканала.