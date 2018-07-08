В понедельник, 9 июля, Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со СПИДом организует тематическую акцию, сообщается на официальном сайте региона.

Специалисты проведут экспресс-тест на ВИЧ, проконсультируют каждого участника по проблеме ВИЧ-инфекции, помогут оценить личный риск инфицирования и определить дальнейшую тактику безопасного поведения.

Участникам акции предложат анонимно ответить на вопросы анкеты, чтобы оценить свой уровень информированности по проблеме, рассказали в Министерстве здравоохранения региона.

Также в холле Центра СПИД представят выставку тематической литературы. Во время ожидания результатов экспресс-тестирования участники смогут ознакомиться с литературой по проблеме ВИЧ-инфекции.

Акция продлится с 9 до 15 часов (улица 5-я Западная, 62, второе крыльцо, кабинет 105).