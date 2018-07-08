Руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований профессора Анатолий Ковтун заявил, что российским ученым удалось создать препарат, способный погрузить человека в спячку, пишут "Известия".

Эксперты утверждают, что такая способность может быть полезна для космонавтов во время долгих путешествий в космосе.

По мнению Ковтуна, проект имел целью создание фармакологических препаратов, чтобы вводить человека в искусственное гипобиотическое состояние, подобное зимней спячке медведей или других животных.

В это время в организме замедляются все процессы жизнедеятельности. Питание в этот период животные получают из внутренних запасов.

Продолжительность сна будет зависеть от дозы и состава препарата, однако при приеме более сильных доз необходим и больший контроль, заявили исследователи.