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"Главного педофила страны" поймали полицейские в Томской области

, ИА "Амител"
После того, как скандал начал набирать обороты, справки в деле Александра появились также неожиданно, как и пропали до этого

Фото: tayga.info / Юлия Корнева

Инвалида с врожденным слабоумием из томской деревни Кафтанчиково обвинили в педофилии и отправили в СИЗО. Жители деревни за два дня собрали четыреста подписей в его защиту, сообщает "ТВ2".

49-летний Александр Кокочко является инвалидом с детства — врожденное слабоумие. По уровню развития он маленький ребенок. Как утверждают все, кто его знает — он безобиден и безотказен. 

Его безотказность его и подвела. Дети попросили его снять штаны и показать то, что там у него есть. Эту ситуацию увидела мать одной девочки и позвонила в полицию. Примечательно, что во всей истории у этой женщины, как говорят местные жители, также есть своя роль. Якобы она хотела отомстить родственникам Александра и не нашла ничего лучше. 

Полиции же, как отмечается, ничего лучше и не понадобилось. Александра сразу арестовали. В результате инвалид, который всю жизнь провел рядом с мамой, оказался в СИЗО. Полицейские обвинили его по тяжкой статье. Как сообщается, в СИЗО к нему отнеслись благосклонно: местные работники и "гости" быстро разобрались в ситуации, и как могли пытались вытащить Александра из состояния стресса.   

Примечательно, что на время выбора меры пресечения из дела неожиданно пропал документ, подтверждающий инвалидность Александра. Судья по-быстрому объявила Александра здоровым, несмотря на то, что он не может даже связанно говорить, и на этом основании отправила его в СИЗО.

Следователи пришли к выводу, что обвиняемый полностью отдавал себе отчет в своих действиях и проявил инициативу "умышленно с целью удовлетворения своей сексуальной потребности".

Обвинение строится на показаниях детей, которые, как утверждает адвокат Александра, были изменены следователями, а проверить их невозможно — видеозапись допроса не велась.

К примеру, полицейские ссылались на показания четырехлетнего мальчика, который на допросе вообще не открыл рта, а в деле оказался почти лист его речи со взрослыми оборотами.

После того, как скандал начал набирать обороты и выходить за рамки даже Томской области, Александра все же решили признать слабоумным. Теперь его ждет принудительное лечение. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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