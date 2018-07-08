Более половины участников нового опроса ВЦИОМ (52%) заявили, что среди их знакомых практически нет семей, которые можно было бы назвать неблагополучными.

45% опрошенных сообщили, что знают такие семьи, однако в окружении 29% респондентов это единичные случаи. 16% участников опроса заявили, что среди их знакомых большинство неблагополучных семей.

Что же касается критериев, по которым опрошенных относят к категории неблагополучных, то главным из них является низкий уровень жизни и нехватка денег на самое необходимое.

Говоря о причинах неблагополучности семей, участники опроса отметили алкоголизм и наркоманию (49%), низкий уровень жизни назвали 19% респондентов, такой фактор, как безработица и отсутствие воспитания детей, привели 6% опрошенных.

По словам главы руководителя информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилла Родина, на сегодняшний день на первый план в теме благополучности вышли вопросы материального обеспечения семей.