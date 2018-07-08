Зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в интервью RT заявил, что Москва не один раз отмечала бесперспективность политики США в отношении России.

Чепа отметил, что Штаты, вводя санкции против России, ожидают экономического и политического ухудшения положения РФ, однако этого не происходит.

"При этом все громче звучат заявления политиков в разных странах о вреде данных санкций. На фоне успехов, связанных с мундиалем, миллионы людей побывали в России и увидели, что у нас все замечательно", — сказал депутат.

Он уверен, что американцы не намерены отказываться от санкций, так как подобным образом Вашингтон преследует свои внешнеполитические интересы.

По словам Чепы, давление на РФ будет постепенно снижаться.

Ранее американский сенатор Рон Джонсон после визита в Россию пришёл к выводу, что антироссийские санкции неэффективны.