Автоэксперты портала "Автоновости дня" представили тройку лидеров среди автомобилей вторичного рынка ценой до 100 тысяч рублей, пишет Nation News.

Рейтинг составлен с учетом отзывов автовладельцев. На первой строчке оказался российский "ВАЗ-2110". При имеющихся недостатках в части управляемости и комфорта ее содержание обойдется значительно дешевле, отмечают эксперты. Еще один плюс: при мелкой поломке водители могут сами справиться с проблемой, не обращаясь в сервис.

На второй строчке расположился немецкий Volkswagen Golf 2, 1980-90-х годов сборки. Это надежный хетчбэк достаточно простой конструкции, что обеспечивает не очень дорогое содержание.

Третьим в рейтинге стал Opel Vectra B примерно тех же годов выпуска. За 100 тысяч рублей автолюбитель может найти машину этой марки в приличном состоянии. Возможные проблемы связаны главным образом с состоянием кузова.