Юморист Семен Слепаков извинился в своем Instagram перед игроками российской сборной по футболу за песню, которую написал накануне чемпионата мира.

"Это пост благодарности и поддержки сборной России по футболу. Парни, вы реально крутые. Сожалею, если кого-то из вас обидел своим творчеством. Все шло честно, от сердца. От чувства безнадеги, которая до начала чемпионата заполняла все. Теперь не так. Спасибо вам за это", — написал Слепаков.

Он также подчеркнул, что выступление футболистов на чемпионате "было мощно и феерично".

"Для меня вы не проиграли, а красиво отошли в сторону, как вежливые хозяева, которые все самое лучшее отдают гостям. У вас есть повод гордиться собой, так как мы гордимся вами", — добавил Слепаков.

Напомним, в июне Слепаков представил шуточную песню про сборную России, где посоветовал назначить тренером национальной команды главу Чечни Рамзана Кадырова, чтобы футболисты заиграли.