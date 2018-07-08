В Новом Уренгое 8 июля прошел согласованный с властью митинг КПРФ против пенсионной реформы в стране, результатом которого стало задержание организатора мероприятия, пишет URA.RU.

Как рассказала руководитель ямальских коммунистов Елена Кукушкина, по согласованию с мэрией в акции должно было принять участие 20 человек.

Она отметила, что на большее количество никто не рассчитывал, поскольку местным СМИ было рекомендовано не анонсировать и не освещать мероприятие.

Однако, к месту акции пришли 27 человек. В результате руководитель городского отделения коммунистов был задержан и доставлен в отделение полиции.

Правоохранителям организатор дал письменное объяснение почему на митинг пришло больше людей, чем заявлялось первоначально.

В УМВД РФ по ЯНАО вопрос о задержании организатора митинга в Новом Уренгое оставили без комментария, пишет издание.