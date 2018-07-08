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Фестиваль "Because of the Beatles" в пятый раз прошел на Алтае

, ИА "Амител"
В 2014 году на участие в фестивале заявилось всего четыре музыкальных коллектива, в этом году их вдвое больше

Фото: Андрей Луковский\Amic.ru

Летний музыкальный фестиваль "Because of the Beatles" прошел в субботу, 7 июля, в Алтайском крае на территории "Бирюзовой Катуни".

Пятый год подряд коллективы из разных уголков страны собрались на Алтае. Неподалеку от памятника Джону Леннону музыканты исполнили лучшие песни "Битлз" для всех, кто любит хорошую музыку.

Если в 2014 году на участие в фестивале заявилось всего четыре музыкальных коллектива, то в этом году их было вдвое больше. Это и опытные, и совсем молодые группы. 

Хэдлайнером фестиваля стала трибьют-группа Father McKenzie из Ростова-на-Дону. Скоро этот коллектив во второй раз выступит на Битлз-фестивале в Ливерпуле. 

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Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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