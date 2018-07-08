В главной московской фан-зоне чемпионата мира, которая расположена на Воробьевых горах, состоялась встреча сборной России по футболу с тысячами болельщиками, сообщают "Вести".

С речами выступили главный тренер Станислав Черчесов и несколько игроков сборной. Болельщики встретили футболистов овациями.

Сборная России по футболу впервые в современной истории сумела пробиться в четвертьфинал чемпионата мира. Сборная СССР добилась подобного в 1970 году.

В 1/4 финала российским футболистам противостояла команда Хорватии. Встреча прошла в субботу, 7 июля, на стадионе "Фишт" в Сочи. Основное и дополнительное время матча завершилась со счетом 2:2, а в серии пенальти удачливее оказались хорваты (4:3).