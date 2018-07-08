"Суперход" для вступления в НАТО нашли на Украине

Глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в интервью "Апострофу" заявил, что Украина может обеспечить себе вступление в НАТО через тесное сближение с Западом, сообщает RT.

По его словам, у Украины в настоящее время существуют территориальные проблемы, в связи с чем стране "не светит" вступление в альянс.

"Есть, конечно, суперход, но решится ли на него Запад, трудно сказать. Для этого нужно уж очень сблизиться с Западом", — подчеркнул Бадрак.

Он пояснил, что речь идет о размещении на Украине "базы национальной ПРО США" и нескольких дивизионов Patriot.

"Поставить здесь заслон из подразделений НАТО. И тогда пожалуйста, можно приходить в НАТО. И я точно знаю, что тогда мы будем более защищены, чем балтийские государства, чем Болгария, даже больше — чем Греция, потому что у нас своих мощностей и своих сил, уже апробированных войной, достаточно. Такой ход мог бы быть", — отметил Бадрак.