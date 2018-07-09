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Список чиновничьих должностей, которые могут быть связаны с коррупционными рисками, утвердили в администрации Барнаула.
Соответствующее постановление за номером 1155 подписал глава краевой столицы Сергей Дугин. Отметим, что в конце прошлого года в мэрии подписывался подобный документ.
В постановлении сказано, что граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в перечень, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Кроме того, муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, включенные в перечень, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Список должностей является длинным. Портал Amic.ru публикует его в том виде, как это выглядит в приложении к вышеназванному постановлению:
1. Организационно-контрольный комитет:
- заместитель председателя комитета;
- начальник отдела планирования и контроля;
- главный специалист отдела планирования и контроля;
- начальник организационного отдела;
- начальник отдела канцелярии;
- заместитель председателя комитета — начальник отдела по работе с обращениями граждан;
2. Отдел по охране окружающей среды:
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- ведущий специалист, секретарь административной комиссии;
3. Архивный отдел:
- главный специалист;
- ведущий специалист;
4. Комитет по работе с общественными объединениями:
- начальник отдела по связям с общественностью;
- главный специалист отдела по связям с общественностью;
- начальник отдела по обеспечению публичных мероприятий;
- главный специалист отдела по обеспечению публичных мероприятий;
- ведущий специалист отдела по обеспечению публичных мероприятий;
5. Комитет информационной политики:
- начальник пресс — центра;
6. Правовой комитет:
- заместитель председателя комитета;
- начальник отдела правовой экспертизы;
- главный специалист отдела правовой экспертизы;
- начальник отдела судебной работы;
- главный специалист отдела судебной работы;
7. Комитет по кадрам и муниципальной службе:
- заместитель председателя комитета;
- главный специалист (исполняющий функции по вопросам противодействия коррупции на муниципальной службе и (или) по ведению кадрового делопроизводства);
8. Административно — хозяйственное управление:
- заместитель начальника управления;
- главный специалист;
- начальник отдела, главный бухгалтер бухгалтерии;
- заместитель начальника отдела бухгалтерии;
- главный специалист бухгалтерии;
- ведущий специалист бухгалтерии;
9. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности:
- заместитель председателя комитета — начальник отдела ценообразования;
- главный специалист отдела ценообразования;
- ведущий специалист отдела ценообразования;
- заместитель председателя комитета — начальник аналитического отдела;
- заместитель председателя комитета — начальник отдела программно — целевого управления;
- главный специалист отдела программно — целевого управления;
- ведущий специалист отдела программно — целевого управления;
- начальник отдела инвестиционной и проектной деятельности;
- главный специалист отдела инвестиционной и проектной деятельности;
- ведущий специалист отдела инвестиционной и проектной деятельности;
- начальник отдела развития муниципального сектора экономики;
- главный специалист отдела развития муниципального сектора экономики;
- начальник отдела стратегического планирования и мониторинга экономического развития;
- главный специалист отдела стратегического планирования и мониторинга экономического развития;
10. Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда:
- заместитель председателя комитета, начальник отдела потребительского рынка;
- главный специалист отдела потребительского рынка;
- ведущий специалист отдела потребительского рынка;
- начальник отдела развития предпринимательства;
- главный специалист отдела развития предпринимательства;
- ведущий специалист отдела развития предпринимательства;
- заместитель председателя комитета — начальник отдела по труду;
- главный специалист отдела по труду;
- главный специалист по охране труда отдела по труду;
11. Комитет по делам молодежи:
- заместитель председателя комитета;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
12. Комитет информатизации:
- заместитель председателя комитета;
13. Отдел по развитию туризма:
- главный специалист отдела по развитию туризма.
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