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Список чиновничьих должностей, которые могут быть связаны с коррупционными рисками, утвердили в администрации Барнаула.

Соответствующее постановление за номером 1155 подписал глава краевой столицы Сергей Дугин. Отметим, что в конце прошлого года в мэрии подписывался подобный документ.

В постановлении сказано, что граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включенных в перечень, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Кроме того, муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, включенные в перечень, обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Список должностей является длинным. Портал Amic.ru публикует его в том виде, как это выглядит в приложении к вышеназванному постановлению:

1. Организационно-контрольный комитет:

заместитель председателя комитета;

начальник отдела планирования и контроля;

главный специалист отдела планирования и контроля;

начальник организационного отдела;

начальник отдела канцелярии;

заместитель председателя комитета — начальник отдела по работе с обращениями граждан;

2. Отдел по охране окружающей среды:

главный специалист;

ведущий специалист;

ведущий специалист, секретарь административной комиссии;

3. Архивный отдел:

главный специалист;

ведущий специалист;

4. Комитет по работе с общественными объединениями:

начальник отдела по связям с общественностью;

главный специалист отдела по связям с общественностью;

начальник отдела по обеспечению публичных мероприятий;

главный специалист отдела по обеспечению публичных мероприятий;

ведущий специалист отдела по обеспечению публичных мероприятий;

5. Комитет информационной политики:

начальник пресс — центра;

6. Правовой комитет:

заместитель председателя комитета;

начальник отдела правовой экспертизы;

главный специалист отдела правовой экспертизы;

начальник отдела судебной работы;

главный специалист отдела судебной работы;

7. Комитет по кадрам и муниципальной службе:

заместитель председателя комитета;

главный специалист (исполняющий функции по вопросам противодействия коррупции на муниципальной службе и (или) по ведению кадрового делопроизводства);

8. Административно — хозяйственное управление:

заместитель начальника управления;

главный специалист;

начальник отдела, главный бухгалтер бухгалтерии;

заместитель начальника отдела бухгалтерии;

главный специалист бухгалтерии;

ведущий специалист бухгалтерии;

9. Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности:

заместитель председателя комитета — начальник отдела ценообразования;

главный специалист отдела ценообразования;

ведущий специалист отдела ценообразования;

заместитель председателя комитета — начальник аналитического отдела;

заместитель председателя комитета — начальник отдела программно — целевого управления;

главный специалист отдела программно — целевого управления;

ведущий специалист отдела программно — целевого управления;

начальник отдела инвестиционной и проектной деятельности;

главный специалист отдела инвестиционной и проектной деятельности;

ведущий специалист отдела инвестиционной и проектной деятельности;

начальник отдела развития муниципального сектора экономики;

главный специалист отдела развития муниципального сектора экономики;

начальник отдела стратегического планирования и мониторинга экономического развития;

главный специалист отдела стратегического планирования и мониторинга экономического развития;

10. Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда:

заместитель председателя комитета, начальник отдела потребительского рынка;

главный специалист отдела потребительского рынка;

ведущий специалист отдела потребительского рынка;

начальник отдела развития предпринимательства;

главный специалист отдела развития предпринимательства;

ведущий специалист отдела развития предпринимательства;

заместитель председателя комитета — начальник отдела по труду;

главный специалист отдела по труду;

главный специалист по охране труда отдела по труду;

11. Комитет по делам молодежи:

заместитель председателя комитета;

главный специалист;

ведущий специалист;

12. Комитет информатизации:

заместитель председателя комитета;

13. Отдел по развитию туризма: