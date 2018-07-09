Самая пожилая жительница Европы умерла в Италии

В коммуне Монтелупо-Фьорентино в провинции Флоренция на 117-м году жизни умерла самая пожилая жительница Европы Джузеппина Проетто, сообщает RT со ссылкой на ANSA.

Отмечается, что женщине было 116 лет и 37 дней.

По данным издания, Проетто была второй самой пожилой женщиной на планете после 117-летней жительницы Японии Тиё Мияко.

В январе сообщалось, что самый старый мужчина в мире Франциско Нуньес Оливера умер в возрасте 113 лет в Испании.