Самая пожилая жительница Европы умерла в Италии

В коммуне Монтелупо-Фьорентино в провинции Флоренция на 117-м году жизни умерла самая пожилая жительница Европы Джузеппина Проетто, сообщает RT со ссылкой на ANSA.
Отмечается, что женщине было 116 лет и 37 дней.
По данным издания, Проетто была второй самой пожилой женщиной на планете после 117-летней жительницы Японии Тиё Мияко.
В январе сообщалось, что самый старый мужчина в мире Франциско Нуньес Оливера умер в возрасте 113 лет в Испании.
Комментарии
В Чечне и Дагестане сотни пенсионеров получают пенсию в возрасте 120-130 лет.
"Самым пожилым пенсионером России является 129-летняя жительница Чечни, сообщила телеканалу RT пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР). Женщина родилась 1 июля 1889 г."
Куда Европе до нас...
Надо повышать пенсионный возраст.
Ну да, еще никому не удалось здесь остаться.