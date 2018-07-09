Понедельник, 9 Июль, 11:45

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Квартиры какого застройщика вы бы предпочли купить в Барнауле?

Спецпроекты

Форум

$ 63,12
€ 73,9
423464
21°
Обь
352см -18

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы губернатора Алтайского края - 2018Чемпионат мира по футболу-2018Рост тарифов на ЖКУ-2018
Новости

Самая пожилая жительница Европы умерла в Италии

, ИА "Амител"
Она была второй самой пожилой женщиной на планете после жительницы Японии

Фото: ansa.it

В коммуне Монтелупо-Фьорентино в провинции Флоренция на 117-м году жизни умерла самая пожилая жительница Европы Джузеппина Проетто, сообщает RT со ссылкой на ANSA.

Отмечается, что женщине было 116 лет и 37 дней.

По данным издания, Проетто была второй самой пожилой женщиной на планете после 117-летней жительницы Японии Тиё Мияко.

В январе сообщалось, что самый старый мужчина в мире Франциско Нуньес Оливера умер в возрасте 113 лет в Испании.

Материалы по теме
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

9.07.2018 09:27
- гость -

В Чечне и Дагестане сотни пенсионеров получают пенсию в возрасте 120-130 лет.

0  0
9.07.2018 09:29
- гость -

"Самым пожилым пенсионером России является 129-летняя жительница Чечни, сообщила телеканалу RT пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР). Женщина родилась 1 июля 1889 г."

Куда Европе до нас...
Надо повышать пенсионный возраст.

0  0
9.07.2018 10:16
- гость -

Ну да, еще никому не удалось здесь остаться.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
11:31
Минфин подсчитал доходы ПФР от повышения пенсионного возраста 0
11:21
Не стыдно: реакция соцсетей на драматичный матч Россия-Хорватия 3
11:12
Досрочное голосование в Алтайском крае стартует 19 августа 2
11:10
Четвертым выдвинутым кандидатом на выборы губернатора Алтая стал Виктор Рау 0
11:03
Игроки сборной России выросли в цене после ЧМ-2018 0
10:49
Машине скорой помощи в Барнауле выбило дверь после столкновения с иномаркой 0
10:33
Расходы на здравоохранение сократят, а на надзор за людьми - увеличат 3
10:22
Большой тополь рухнул на автомобиль и провода в Барнауле 0
10:14
Дзюба и Черышев попали в символическую сборную открытий ЧМ-2018 0
10:03
Правительство потеряет 3 триллиона рублей из-за налоговых льгот регионам 3
10:00
ООО "Энергия Маркет" раскрывает информацию за июнь 2018 года 0
09:52
81-летняя пенсионерка пропала без вести в Алтайском крае 0
09:50
Проект "Строим дом онлайн" стартовал в Алтайском крае 2
09:37
Чиновник Сергей Сошенко стал гендиректором ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" 0
09:21
Движение ограничат под Барнаулом из-за военных колонн 0
09:12
Представитель РПЦ пожаловался на падение доходов из-за обеднения населения 11
09:02
Глава Росстата: россияне едят много мяса, колбас и пирожных 4
08:54
Депутаты Госдумы намерены доработать пенсионную реформу 9
08:36
Ученые выяснили, почему водители засыпают за рулем 3
08:27
Самая пожилая жительница Европы умерла в Италии 3
08:06
Школу этико-эстетического воспитания в Барнауле ждут перемены 0
07:50
Это теннис, детка: самый красивый женский спорт в фотографиях 13
07:34
Финуниверситет при Правительстве РФ в Барнауле: уверенно, надежно 0
07:22
Названы барнаульские чиновники с коррупционными рисками 12
07:15
Коттедж посреди соснового бора продают в Барнауле за 33 млн рублей 1
07:03
С доставкой на дом: почему онлайн-образование приобретает популярность 0
06:48
Жизнь - борьба: лучшие кинообразы и высказывания Лии Ахеджаковой 2
06:32
Собаки и их очаровательные мини-копии 1
06:17
Новая рабочая неделя в Алтайском крае начинается с жары и солнца 0
06:01
За что можно получить штраф в Алтайском крае: инфографика 0
23:17
"Суперход" для вступления в НАТО нашли на Украине 0
22:21
Тысячи болельщиков пришли на встречу со сборной России в Москве 0
21:06
Актер Рассел Кроу увидел знак в матче Россия - Хорватия 1
20:36
Фестиваль "Because of the Beatles" в пятый раз прошел на Алтае 0
19:53
Пришло на 7 человек больше: противник пенсионной реформы задержан за митинг 3
19:27
Слепаков извинился перед футболистами сборной за песню про "балбесов" 4
18:34
От +11 до +32: погода в Алтайском крае на 9 июля 0
18:18
Названы лучшие автомобили за 100 тысяч рублей 2
17:52
Слова сенатора США о неэффективности санкций прокомментировали в Госдуме 0
17:36
Роскошный "коралловый риф" образовался на реке Барнаулка в Барнауле 2
16:58
ВЦИОМ: Неблагополучные семьи не попадаются на глаза россиянам 1
16:39
"Главного педофила страны" поймали полицейские в Томской области 4
15:47
Российские ученые придумали, как отправить человека в зимнюю спячку 4
15:16
Жители Алтайского края смогут бесплатно пройти экспресс-тест на ВИЧ 0
14:41
Более 18 тысяч чиновников уволены в Турции из-за попытки переворота 0
14:24
Кадыров прокомментировал результат матча Россия - Хорватия на ЧМ-2018 1
13:48
Кот "разбавил" интервью с польским историком 1
13:10
Принадлежность к НАТО всех полуфиналистов ЧМ-2018 отметили в альянсе 4
12:32
Официальный городской пляж открылся в Барнауле 0
12:06
Операция по спасению школьников из пещеры началась в Таиланде 2
11:40
Сборная России поблагодарила болельщиков за поддержку на ЧМ 3
11:15
Число погибших в результате ливней в Японии возросло до 62 человек 0
10:39
Путин пригласил сборную России на обсуждение итогов ЧМ-2018 2
10:14
Американский сенатор, посетив Россию, признал неэффективность санкций 8
09:43
СМИ: Путин игнорирует матчи чемпионата мира из-за любви к хоккею 2
09:35
Трогательные поздравления с Днем семьи, любви и верности 0
09:18
Депутат Госдумы предупредил Киев о последствиях попытки захватить Крым 2
08:50
Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры после поражения от Хорватии 1
08:15
Песков рассказал о реакции Путина на проигрыш сборной России на ЧМ-2018 4
07:50
Средние зарплаты в Алтайском крае остаются самыми низкими в Сибири 18
07:34
Как барнаульцам провести День семьи, любви и верности 0
07:19
Дом с искусственным озером и водопадом продают в Барнауле за 25 млн рублей 1
07:03
Женственная и загадочная: фотографии великолепной Жанны Фриске 3
06:48
День семьи, любви и верности: какие приметы и традиции у этого праздника 35
06:32
Фотографии с отдыха, с которыми что-то пошло не так 0
06:17
Жара до +33 градусов с грозами ждет Алтайский край 8 июля 0
06:01
День семьи, любви и верности: что это за праздник 2
03:57
Сборная России проиграла хорватам по пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 21
23:36
Объявлен состав сборной России на матч с Хорватией в четвертьфинале ЧМ-2018 0
23:26
Мэр Казани поручил срочно нарисовать граффити с Модричем ради победы России 0
22:59
Англия обыграла Швецию и прошла в полуфинал ЧМ-2018 0
21:25
Задержан руководивший тушением пожара в "Зимней вишне" 1
20:33
Бортпроводники "Уральских авиалиний" приняли роды во время полета 5
19:47
Двух детей разыскивают в Барнауле за кражу пяти машинок 6
19:05
Дорожные знаки, столб и авто пострадали в результате ДТП в Барнауле 0
18:34
От +10 до +33: погода в Алтайском крае на 8 июля 0
18:19
Бэкхем отведет Ибрагимовича в IKEA, если Швеция обыграет Англию на ЧМ-2018 0
17:46
Сбежавшая от эстонца черепаха вернулась через три года 2
17:12
Погибшая звезда "Дома-2" была беременна от влиятельного полицейского 2
16:49
Названа самая красивая деревня России 1
16:22
Путин поздравил жителей Новокузнецка с 400-летием города 0
15:51
Сборная России смайликами показала свой график перед матчем с Хорватией 1
15:35
США поставили Украине неисправные ракетные комплексы Javelin 2
14:54
Минздрав назвал привычки долгожителей 4
14:12
Две фуры и "Газель" столкнулись на трассе Челябинск - Троицк 0
13:58
Английский футболист назвал "мечтателями" верящих в победу России 3
13:36
Владелец ржавой Lada Granta отсудил у "АвтоВАЗа" миллион рублей 3
12:31
ДТП с переворотом произошло на трассе Барнаул - Рубцовск 0
12:02
Кириенко планирует вывезти чиновников в Сочи на закрытый корпоративный сбор 14
11:45
Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с Хорватией 0
11:24
Иванововские ассенизаторы потушили "Газель" содержимым цистерны 4
10:32
Опубликован украинский законопроект о запрете называть Россию Россией 30
10:03
Алтайский военный не разрешает своему больному ребенку лечиться 10
09:22
Дача сгорела в барнаульском садоводстве "Трансмашевец" 0
09:06
Появилось видео ДТП под Краснодаром, в котором погибло девять человек 1
08:33
Мощный тропический ливень почти смыл Адлер 1
08:17
Сборная Бельгии обыграла Бразилию и вышла в полуфинал ЧМ-2018 0
08:02
Только спокойствие: что делать если вас облили на Иван Купала 25
07:50
Нельзя пропустить: какие фильмы покажут на XX "Шукшинском фестивале" 0
07:34
Прощальная гастроль в Казани: заключительная часть дневника ЧМ по футболу 0
07:22
Куда сходить барнаульцам на выходных и как отдохнуть 0
07:03
Пятикомнатную квартиру с сауной и камином продают в Барнауле за 5,9 млн руб 0
06:48
Сегвеи и гироскутеры: как барнаульцы осваивают технику будущего 2
06:32
Девочка с Марса: образы эпатажной Жанны Агузаровой 3
06:24
Где цветет папоротник: обычаи, традиции и обряды праздника Иван Купала 9
06:13
Возвращение жары: в Алтайском крае 7 июля будет под +30 градусов 0
06:01
Вынужденно и с поправками: алтайские депутаты одобрят пенсионную реформу 22
05:04
Госдума предложила увеличить количество рекламы на телевидении 1
04:03
Российский туроператор "Аврора-БГ" приостановил свою деятельность 0
03:01
Треть месячной нормы осадков выпало в Сочи за день до матча РФ - Хорватия 0
02:06
Украина попросила Facebook запретить страницы с новостями из ДНР и ЛНР 0
01:09
Число жертв ДТП в Краснодарском крае увеличилось до девяти человек 0
00:04
400 миллионов рублей готовы выделить на развитие промышленности на Алтае 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.