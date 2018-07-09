Ученые из Мельбурнского королевского технологического университета выяснили, что сами автомобилисты не причастны к тому, что их тянет в сон во время управления автомобилем, сообщает ФАН со ссылкой на Science Daily.
Отмечается, что к сонливости приводит низкочастотная вибрация автомобиля. Такой вывод ученым помогла сделать серия экспериментов.
Исследователи подвергли 15 добровольцев симуляции езды по двухполосной дороге в кабине автомобиля и проследили за их состоянием. На часть из них воздействовала низкочастотная вибрация в 4-7 герц. Через полчаса сонливость и утомляемость у этих подопытных была на порядок выше, чем у контрольной группы, а через час их и вовсе потянуло в сон.
Ученые отмечают, что остальные участники эксперимента, на которых воздействовала вибрация в других частотах, были по-прежнему бодры и полны сил.
Исследователи надеются, что автопроизводители учтут результаты их эксперимента при конструировании автокресел.
Комментарии
1) Не выспался.
2) Слишком ровная дорога.
3) Однообразная "картинка", ночью суженная светом до самой дороги и обочин.
4) Низкая скорость.
Всё, хана, теперь не поспишь.
Будет какое-нибудь "умное" шило в кресле АвтоВАЗа((
Слишком ровная дорога - это уже не к автопроизводителям за "умным" шилом, а к дорожникам.
У них в этом опыт ОГРОМНЫЙ!!))