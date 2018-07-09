Руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов заявил, что около 40% взрослого трудоспособного населения в стране имеют избыточную массу тела из-за неправильного и избыточного питания, пишет "Российская газета".
По словам Суринова, в 2013 году Росстат начал исследовать рацион питания жителей страны, что делают буквально несколько государств в мире. Такие исследования проводятся с пятилетней периодичностью, и это уже позволило выявить пищевые предпочтения среди различных групп россиян.
В частности, установлена приверженность россиян к потреблению мяса и, наоборот, явный недостаток потребления рыбы.
При этом, как отметил Суринов, россияне потребляют вареные колбасы и сосиски.
Был также выявлен явный недостаток потребления овощей и фруктов.
Также выяснилось, что для половины населения конфеты и пирожные входят в рацион питания ежедневно.
Глава Росстата не стал уточнять, как эти данные могут соотноситься с тезисом о проблеме избыточного питания в стране. Однако Суринов привел мнение специалистов Института питания, согласно которому такой состав рациона нельзя назвать здоровым.
Комментарии
Россияне много едят.
От того и бедные.
хорошее обоснование повышения НДС ))
Едят не мясо, а мясосодержащие сосиски, так как они дешевле мяса, а рыбу не едят, потому что она вообще золотая в сравнении с мясом.
Гость, это не обоснование ндс, а предпосылки введения акциза на сахар и кондитерку, ради блага рассиян))