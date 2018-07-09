Руководитель Федеральной службы государственной статистики Александр Суринов заявил, что около 40% взрослого трудоспособного населения в стране имеют избыточную массу тела из-за неправильного и избыточного питания, пишет "Российская газета".

По словам Суринова, в 2013 году Росстат начал исследовать рацион питания жителей страны, что делают буквально несколько государств в мире. Такие исследования проводятся с пятилетней периодичностью, и это уже позволило выявить пищевые предпочтения среди различных групп россиян.

В частности, установлена приверженность россиян к потреблению мяса и, наоборот, явный недостаток потребления рыбы.

При этом, как отметил Суринов, россияне потребляют вареные колбасы и сосиски.

Был также выявлен явный недостаток потребления овощей и фруктов.

Также выяснилось, что для половины населения конфеты и пирожные входят в рацион питания ежедневно.

Глава Росстата не стал уточнять, как эти данные могут соотноситься с тезисом о проблеме избыточного питания в стране. Однако Суринов привел мнение специалистов Института питания, согласно которому такой состав рациона нельзя назвать здоровым.