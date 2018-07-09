Член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что депутаты намерены доработать предложенный правительством законопроект о повышении пенсионного возраста, пишет ФАН.

Бессараб отметила, что Пенсионный фонд России имеет немалый дефицит, а потому нужны были решения, которые помогут исправить ситуацию. И самое очевидное в этой ситуации — повышение пенсионного возраста.

По ее словам, на протяжении последних лет дефицит в Пенсионном фонде восполнялся благодаря Фонду национального благосостояния — это составляло больше трех триллионов рублей ежегодно. Таким образом, пояснила она, практически треть ПФР является дотациями из Фонда национального благосостояния.

Она также отметила, что реформа эта в первую очередь нужна из-за демографической ямы, в которой Россия оказалась в 90-ых годах. Россияне, появившиеся на свет в этот тяжелый период, как она считает, не смогут обеспечить пенсии тем, кто родился в 60-е.

По мнению Бессараб, выходом из ситуации также может стать привлечение в экономику неформально занятых людей, которые не перечисляют средства в ПФР.