Член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что депутаты намерены доработать предложенный правительством законопроект о повышении пенсионного возраста, пишет ФАН.
Бессараб отметила, что Пенсионный фонд России имеет немалый дефицит, а потому нужны были решения, которые помогут исправить ситуацию. И самое очевидное в этой ситуации — повышение пенсионного возраста.
По ее словам, на протяжении последних лет дефицит в Пенсионном фонде восполнялся благодаря Фонду национального благосостояния — это составляло больше трех триллионов рублей ежегодно. Таким образом, пояснила она, практически треть ПФР является дотациями из Фонда национального благосостояния.
Она также отметила, что реформа эта в первую очередь нужна из-за демографической ямы, в которой Россия оказалась в 90-ых годах. Россияне, появившиеся на свет в этот тяжелый период, как она считает, не смогут обеспечить пенсии тем, кто родился в 60-е.
По мнению Бессараб, выходом из ситуации также может стать привлечение в экономику неформально занятых людей, которые не перечисляют средства в ПФР.
Комментарии
Взносы перечисляют в бюджет. А обеспечить должны родившиеся в 90 годы???? а куда девали денежки?
денежки потрачены на другие цели...
Куда надо,туда и девали!
И самое очевидное в этой ситуации — повышение пенсионного возраста.
а через 5 (8) лет что, опять повышать пенсионный возраст...
Был на митинге в субботу , на вскидку человек 400-500 всего было , такое ощущение что в Барнауле по барабану повышение пенсионного возраста. 90 % недовольных повышением , а на митинг идти никто не хочет. А как вы еще тогда собираетесь бороться ? Оставляя комментарии вы не решите проблем, таких диванных борцов куча по всей стране. Я сроду не ходил на митинги, хотя и надо было, но сейчас нельзя отсиживаться, не доживут многие из вас до пенсии в 65 лет. Минимальную планку пенсий надо поднимать силовикам до 60 лет, нечего идти на пенсию в 35-40 лет. Экономикой и производством надо заниматься, т.е. экономить и производить, а не амбициозными проектами заниматься, которые на данный момент не выполнимы и не сокращают количество бедных ,а увеличивают.
СОГЛАСНА С 10:23 !
Если Пенсионный фонд дотационный, Тогда почему он весь в мраморе?
На митинге требовали отправить правительство в отставку.
рыба гниет с головы !!! правительство исполняет "указы"