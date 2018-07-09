Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил в эфире телеканала "Россия 24", что из-за снижения покупательной способности россиян доходы храмов РПЦ снизились.

"Общее наблюдение, которым делятся многие священнослужители, заключается в том, что покупательная способность населения снизилась. Это ощущается в том числе в храмах: на продажах свечей, на продажах икон, на том, как люди заказывают молебны, как они подают записки. То есть доходы храма в результате этого падения покупательной способности населения тоже упали", — отметил священник.

Однако, по его словам, почти в каждом приходе с активной приходской жизнью, в которых "священник обращен к людям", появляются новые прихожане — благотворители и жертвователи. "А это практически везде происходит", — подчеркнул митрополит.

Таким образом Илларион прокомментировал предварительные данные Росстата за 2017 год, согласно которым, уровень бедности вырос в 44 регионах из 71, где были сделаны отчеты.

Ранее сообщалось о подсчетах экспертов Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, выполненных на основе предварительных данных Росстата за 2017 год, согласно которым число бедных в России почти вдвое выше официального.