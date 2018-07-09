Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил в эфире телеканала "Россия 24", что из-за снижения покупательной способности россиян доходы храмов РПЦ снизились.
"Общее наблюдение, которым делятся многие священнослужители, заключается в том, что покупательная способность населения снизилась. Это ощущается в том числе в храмах: на продажах свечей, на продажах икон, на том, как люди заказывают молебны, как они подают записки. То есть доходы храма в результате этого падения покупательной способности населения тоже упали", — отметил священник.
Однако, по его словам, почти в каждом приходе с активной приходской жизнью, в которых "священник обращен к людям", появляются новые прихожане — благотворители и жертвователи. "А это практически везде происходит", — подчеркнул митрополит.
Таким образом Илларион прокомментировал предварительные данные Росстата за 2017 год, согласно которым, уровень бедности вырос в 44 регионах из 71, где были сделаны отчеты.
Ранее сообщалось о подсчетах экспертов Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, выполненных на основе предварительных данных Росстата за 2017 год, согласно которым число бедных в России почти вдвое выше официального.
Комментарии
Хотелось бы верить, что народ поумнел, что ему больше не нужен "опиум"..
Но нет, это просто падение доходов и так бедного населения..
чем больше падают доходы у населения, тем стремительнее растут у "государевых людишек"
На новые Майбухи пузанам не хватает?
Не носил, не ношу и не стану давать подаяния этим ряженым бездельникам и дармаедам.
Ну так десятину ввести для верующих
Скоро на отпеваниях отобьют упущенную выгоду.
Сытое брюхо - Господу глухо; нищий да голодный - Господу угодный!
9.07.2018 09:39
- гость -
Ну так десятину ввести для верующих
и так им налог на имущество и земельный налог население рф из бюджета оплачивает...
в церковь ходят пенсионеры, а т.к. скоро их станет меньше, то советую рясоносцам на поясках пару дырочек наковырять, чтоб штанишки не спадали от усушки.
в церковь ходят пенсионеры, а т.к. скоро их станет меньше,
дело не в том, что меньше, просто мы, молодые пенсионеры уже далеко не такие, скажем так, в это верующие.
А вариант,что население видя откормленые морды на крузаках,теряет веру в батюшек?Или видя,как эти служители ведут себя вне храмов???Репутация подмочена..