Стоимость налоговых льгот для федерального бюджета в этом году пробьет уровень в 3 трлн рублей, следует из проекта Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенной политики на 2019-2021 гг., пишут "Ведомости".

Отмечается, что в этом году налоговые льготы увеличатся сразу на 750 млрд рублей и затем продолжат расти на 80-100 млрд в год. Больше всего вырастут льготы по НДС (на 175 млрд рублей) и для нефтяников (на 360 млрд).

А вот условия предоставления льгот регионами, напротив, ужесточаются. Правительство предлагает лишить их права снижать налог на прибыль до 13,5% (в 2017-2020 гг. до 12,5%). Уже внесены в Госдуму такие поправки к законопроекту депутатов, принятому в первом чтении.

Введенные до 2018 года льготные ставки будут действовать до окончания их срока, но не позже 2022 года, пишет издание со ссылкой на представителя Минфина.

Отмечается, что поправки понадобились из-за отмены контроля за трансфертными ценами по большинству внутренних сделок. Также отмечается, что есть риск, что без контроля прибыль будет перетекать из одного региона в другой.