Два игрока сборной России по футболу — нападающий Артем Дзюба и полузащитник Денис Черышев — вошли в символическую сборную игроков, совершивших наибольший прорыв на чемпионате мира 2018 года, пишут "Известия" со ссылкой на телеканал ESPN.

Футболисты стали лучшими бомбардирами сборной России на чемпионате мира. В активе Черышева четыре гола, Дзюба поразил ворота соперников трижды.

На ЧМ-2018 сборная России дошла до четвертьфинала турнира. Это стало лучшим результатом в истории национальной сборной на мундиалях. По прилету в Москву из Сочи, где проходил матч 1/4 финала с хорватами, футболисты провели встречу с болельщиками.