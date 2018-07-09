Каждый мечтает о собственном уютном и просторном гнездышке, и чтобы были большие светлые комнаты, и много места. Почти для каждого из нас такая мечта ассоциируется именно с собственным загородным домом, но, к сожалению, многие так и не решаются её осуществить, боясь долгостроя.

Именно поэтому, компания "Алтайлес" приняла решение запустить проект "Строим дом онлайн", в рамках которого мы расскажем и покажем, что собственный дом – это легко и просто.

У вас есть уникальная возможность следить за тем, как происходит возведение дома из клееного бруса площадью 235 квадратных метров для молодой семьи с двумя детьми— от проектирования до заселения, ознакомиться с рекомендация специалистов и отзывы будущих хозяев, а также получить информацию, которая будет полезной и интересной для вас.

Уже заинтригованы? Тогда присоединяйтесь к проекту в социальных сетях и следите за ним по хештегу #строим_онлайн_алтайлес. Также информация о проекте дублируется на сайт altaidom.com.

"Мы верим, что благодаря данному проект миф о "долгострое" будет развенчан, и уже завтра те, кто мечтает о собственном уютном доме, придут к нам, чтобы осуществить свою мечту", — отмечают в компании "Алтайлес".

ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм