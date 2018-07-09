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Пост генерального директора особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" занял Сергей Сошенко, сообщает "Алтайская правда".

Кандидатура топ-менеджера была утверждена на заседании Совета директоров особой экономической зоны. До последнего времени Сергей Сошенко работал в управлении Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу, где руководил отделом государственных проектов и программ.

Начальник управления по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров, представляя нового руководителя "Бирюзовой Катуни", отметил, что ранее Сергей Сошенко курировал развитие ОЭЗ.

"Он хорошо знает проект и с точки зрения инфраструктуры, и работы с резидентами", — добавил Юрий Захаров.

Сам Сергей Сошенко, высказываясь о положении дел в особой экономической зоне, отметил: "Работа по привлечению резидентов ведется постоянно. Они должны быть уверены, что все взятые обязательства по инфраструктуре будут выполнены. Площадка особой экономической зоны перспективная со всех точек зрения. Сейчас идут переговоры еще с двумя резидентами. Они готовы в скором времени направить свои заявки в правительство Алтайского края. Проекты очень интересные".