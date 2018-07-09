Минфин подсчитал доходы ПФР от повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста поможет увеличить собственные доходы Пенсионного фонда России в 2019 году на 287 млрд руб. по сравнению с 2018 годом, а трансферт из федерального бюджета на обязательное пенсионное страхование (ОПС) начнет снижаться с 2020 года, пишет РБК.
Об этом следует из проекта "Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 годы", размещенного на сайте комитета по бюджету и налогам Госдумы (*.pdf). За счет роста собственных доходов ПФР правительство планирует индексировать текущие пенсии выше инфляции.
Как говорится в документе, подготовленном Минфином, эффект от пенсионной реформы "выражается в устойчивом росте собственных доходов Пенсионного фонда в 2019–2021 годах (+5,9, +4,8 и +6,8% соответственно), а также снижении начиная с 2020 года трансферта из федерального бюджета на обязательное пенсионное страхование".
Собственные доходы Пенсионного фонда в 2019 году составят 5,17 трлн руб., в 2020 году — 5,42 трлн руб., а в 2021-м — 5,79 трлн руб. Они будут расти быстрее, чем его расходы, следует из документа.
Собственные доходы ПФР — это главным образом страховые взносы на ОПС работников, собираемые с работодателей. За счет того, что первое поколение граждан предпенсионного возраста (мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения) в 2019 году, как предлагает правительство, задержится на рынке труда на один год, с их зарплат будут уплачены дополнительные взносы.
В дальнейшем, как отмечается, этот эффект будет нарастать, поскольку к 2028 году пенсионный возраст для мужчин повысится в общей сложности на пять лет, а для женщин к 2034 году — на восемь лет.
Сборы страховых взносов увеличиваются еще и потому, что растет фонд заработных плат (ФЗП) в стране: по базовому прогнозу Минэкономразвития, ФЗП увеличится на 5,1% в 2019 году (на 5,3 и 6,4% в последующие два года)
Остальную часть совокупных доходов ПФР — около 40% — формируют трансферты из федерального бюджета на различные цели, в том числе на выплату страховых пенсий по возрасту. Трансферт на ОПС в 2019 году возрастет на 75% и составит 1,106 трлн руб. после 632,4 млрд руб. в 2018 году.
Рост трансферта на 473,7 млрд руб. обусловлен "отменой компенсационных выплат для отдельных категорий плательщиков и перераспределением средств на межбюджетные трансферты на обязательное пенсионное страхование", объясняется в документе.
Комментарии
Мне нравится определение "собственные". Их собственные.
Повышение пенсионного возраста поможет увеличить собственные доходы Пенсионного фонда России в 2019 году на 287 млрд руб
на которые можно будет построить новые здания пфр ))
9.07.2018 11:35
Злая гостья
Точно. Понастроят новых дворцов, премий раздадут, праздники отметят с размахом.
А пенсии, какие пенсии?
Какие отвратительные рожи! (с)
Пусть свои дворцы продадут, денег на пару сотен лет всем пенсионерам хватит.
9.07.2018 10:23
многодетный - митинг ничего не решает, болтология. Из конкретных действий могу вам лично предложить воспользоваться 37 или 55 статьями конституции. Т.е. забастовка или судебный иск к российскому государству о нарушении конституции РФ в части того, что (п.2 ст.55) "в российской федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина". В данном случае ваше право на пенсионное обеспечение в 55/60 лет ималено. Чем больше исков, например после принятия закона таких исков наберется более 40 млн. штук или пол страны объявит забастовку на недельку, две. Вот только после этого может власть почешется, а так.....
Есть еще мера против повышенцев - на голосовании всех уровней за воров и жуликов не голосовать!