Минфин подсчитал доходы ПФР от повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста поможет увеличить собственные доходы Пенсионного фонда России в 2019 году на 287 млрд руб. по сравнению с 2018 годом, а трансферт из федерального бюджета на обязательное пенсионное страхование (ОПС) начнет снижаться с 2020 года, пишет РБК.

Об этом следует из проекта "Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 годы", размещенного на сайте комитета по бюджету и налогам Госдумы (*.pdf). За счет роста собственных доходов ПФР правительство планирует индексировать текущие пенсии выше инфляции.



Как говорится в документе, подготовленном Минфином, эффект от пенсионной реформы "выражается в устойчивом росте собственных доходов Пенсионного фонда в 2019–2021 годах (+5,9, +4,8 и +6,8% соответственно), а также снижении начиная с 2020 года трансферта из федерального бюджета на обязательное пенсионное страхование".

Собственные доходы Пенсионного фонда в 2019 году составят 5,17 трлн руб., в 2020 году — 5,42 трлн руб., а в 2021-м — 5,79 трлн руб. Они будут расти быстрее, чем его расходы, следует из документа.



Собственные доходы ПФР — это главным образом страховые взносы на ОПС работников, собираемые с работодателей. За счет того, что первое поколение граждан предпенсионного возраста (мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения) в 2019 году, как предлагает правительство, задержится на рынке труда на один год, с их зарплат будут уплачены дополнительные взносы.

В дальнейшем, как отмечается, этот эффект будет нарастать, поскольку к 2028 году пенсионный возраст для мужчин повысится в общей сложности на пять лет, а для женщин к 2034 году — на восемь лет.

Сборы страховых взносов увеличиваются еще и потому, что растет фонд заработных плат (ФЗП) в стране: по базовому прогнозу Минэкономразвития, ФЗП увеличится на 5,1% в 2019 году (на 5,3 и 6,4% в последующие два года)

Остальную часть совокупных доходов ПФР — около 40% — формируют трансферты из федерального бюджета на различные цели, в том числе на выплату страховых пенсий по возрасту. Трансферт на ОПС в 2019 году возрастет на 75% и составит 1,106 трлн руб. после 632,4 млрд руб. в 2018 году.

Рост трансферта на 473,7 млрд руб. обусловлен "отменой компенсационных выплат для отдельных категорий плательщиков и перераспределением средств на межбюджетные трансферты на обязательное пенсионное страхование", объясняется в документе.